Компания Warner Bros. работает над двумя проектами по киновселенной "Матрицы".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил сценарист Зак Пенн в своем Twitter-аккаунте.

"Люди продолжают спрашивать, поэтому позвольте мне уточнить: Warner Bros. готовит два разных проекта по "Матрице"", - написал Пенн, отметив, что ни один из них не является перезапуском. Сам сценарист уточнил, что работает над приквелом "Матрицы", а Лана Вачовски будет режиссером сиквела.

Ранее голливудский актер Киану Ривз поделился своим мнением по поводу четвертой части картины "Матрица", в которой он вновь исполнит роль Нео. Он признался, что очень впечатлен тем, что случится с его персонажем.

В мае стало известно, что сестры Вачовски ведут работу над продолжением трилогии "Матрица". В августе от представителя компании Warner Bros. поступило официальное подтверждение о готовящемся проекте. По его словам, съемки начнутся не раньше 2020 года, а главные роли в ленте опять исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.

"Матрица" - трилогия научно-фантастических фильмов, выходивших с 1999 по 2003 год. В ней рассказывается о борьбе выживших людей с разумными машинами после гибели человеческой цивилизации. Трилогия собрала в мировом прокате 1,6 миллиарда долларов.

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