Неделю назад 72-летний продюсер с женой вернулись из Финляндии, где отмечали день рождения Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Starhit.ru, несмотря на проблемы со здоровьем, оба супруга выглядят хорошо. Правда, Алибасова до сих пор мучают сильные боли в желудке.

"Мы прекрасно провели время за границей. - Даже выпили по 20 граммов по случаю праздника. С едой дела обстоят неважно. Как только пробую твердую пищу, внутри все сводит - это последствия отравления "Кротом". Врачи говорят, что процесс заживления проходит хорошо, но на самом деле к нормальной жизни смогу вернуться еще не скоро. Питаюсь кашами, а мечтаю о куске мяса. Хорошо, Лида не дает впасть в уныние. Очень поддерживает, хотя сама уже немолода", - рассказал "СтарХиту" Алибасов.

Напомним, в июне шоумен по ошибке выпил средство для очистки труб - яркую оранжевую бутылку принял за сок. В результате мужчине диагностировали сильнейший ожог пищевода. Медики долгое время оценивали его состояние как критическое. Пока Алибасов находился в больнице, встал вопрос о завещании. Наследники первой очереди - сын Бари и супруга.

"Уже все сформулировал и написал. Осталось только нотариально заверить. А то всякое может случиться. Кстати, Лида давно раздала имущество родным и наладила отношения с дочерьми Анастасией и Ольгой, с которыми много лет не общалась", - сообщил он.

Но не думайте, что Б. Алибасов настроен пессимистично. Наоборот, в ближайшем будущем создатель группы "На-На" планирует возобновить профессиональную деятельность. По его словам, композиторы работают над свежим репертуаром для коллектива. Кроме того, Алибасов задумал новый проект и уже начал проводить прослушивания.

Н. Гасымова

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