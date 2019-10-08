Начало осени выдалось для Анджелины Джоли загруженным и богатым на события: от премьеры нового парфюма Guerlain до премьеры культовой роли. Марафон презентаций картины "Малефисента: Владычица тьмы" завершает Рим.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Elle.ru, 44-летняя Джоли в привычной роскошной манере ставит на черное - на этот раз выбрав для премьеры мерцающее платье Atelier Versace без бретелек с подчеркнутой линией декольте.

Отметим, что данный образ был с восторгом встречен фанатами актрисы.

Н. Гасымова

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