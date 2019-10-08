Сегодня телеграм-канал Mash сообщил, что Анастасия Заворотнюк выписалась из московской больницы. "Актрису вывезли из медклиники ''Европейский медицинский центр'', где она проходила лечение последний месяц. Заворотнюк закрыли обслуживание по ОМС и завершили лечебные мероприятия в стационаре", - передает онлайн-издание.

При этом как сообщает Day.Az со ссылкой на Woman.ru, источник уточняет, что актриса покинула стационар еще несколько дней назад, по-прежнему находясь в тяжелом состоянии. По данным Mash, родственники Анастасии приняли решение продолжить лечение в другом учреждении.

Напомним, что на днях директор Заворотнюк Стас Христов от имени семьи знаменитости обратился к поклонникам и призвал их верить только официальным СМИ. Какие именно издания относятся к данной категории, мужчина не уточнил, равно как и не обмолвился о том, в каком состоянии сейчас находится звезда "Моей прекрасной няни".

Н. Гасымова

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