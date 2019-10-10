Анастасия Заворотнюк некоторое время находилась под наблюдением врачей московской больницы на улице Щепкина. Как ранее сообщал Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Mash, 8 октября семья актрисы решила перевести ее в другое лечебное учреждение. На следующий день, по сообщению этого же источника, выяснилось, что Анастасия была оперативно доставлена в медцентр, где занимаются восстановлением тяжелобольных пациентов.

Из-за непростого недуга актриса не может самостоятельно передвигаться, а правая часть ее тела поражена парезом. По сведениям телеграм-канала, у Анастасии, помимо прочего, полностью парализована правая рука. Теперь ей необходимы длительное восстановление и помощь высококвалифицированных специалистов-неврологов.

Сообщается, что врачи уже проводят с Анастасией занятия и тренировки в зале эрготерапии, направленные на восстановление утраченных физических навыков, а также устраивают для звездной пациентки водные процедуры. Заворотнюк находится под постоянным наблюдением врачей, а рядом с медцентром круглосуточно дежурит скорая. Семья Анастасии также не отходит от нее ни на шаг. Родные актрисы сменяют друг друга, чтобы она ни на минуту не оставалась в одиночестве.

Н. Гасымова

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