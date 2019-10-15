Несколько недель назад Дуа Липа начала "подготовительные работы" к премьере нового альбома. Сначала популярная исполнительница решительно сменила цвет волос, став блондинкой. Затем удалила картинку из профиля... И вот теперь - избавилась от всех фотографий в аккаунте!

Отметим, что на ее странице почти 35 миллионов подписчиков. "Новая эра. Спасибо за терпение. Скоро увидимся. #DL2", - помнится, написала она в одном из своих последних постов.

Добавим, что Дуа - не первый крупный артист, кто решился на подобный шаг: Майли Сайрус, Джастин Бибер, Тейлор Свифт - лишь некоторые музыканты, которые удаляли все публикации, чтобы начать новую эру. Поэтому, по опыту ее коллег по цеху, ждать релиза нового сингла и нового этапа в карьере Липы осталось совсем недолго.

Н. Гасымова

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