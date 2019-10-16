Российская теннисистка Анна Курникова заинтриговала поклонников в Instargram - спортсменка сменила фамилию, оставив в шапке своего профиля Курникова-Иглесиас.

Как сообщает Day.Az, звезда проживает в гражданском браке с испанским певцом Энрике Иглесиасом более 18 лет.

Они познакомились на съемках клипа на песню Escape в 2001 году, и в прессе регулярно появлялись новости об их расставании. Но 16 декабря 2017 года Курникова родила возлюбленному двойню: сына Николаса и дочь Люси. По слухам, россиянка и испанец тайно обвенчались задолго до рождения детей.

Пока звезда тенниса смену фамилии не комментирует и никакой информации о свадьбе не дает, но поклонники начали уже бурно обсуждать эту тему. Они очень счастливы, что спустя 18 лет Энрике Иглесиас решил все-таки узаконить отношения с матерью его детей. Ко всему, возлюбленные неоднократно заявляли журналистам, что брак они рассматривают в качестве банальной формальности.

Н. Гасымова

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