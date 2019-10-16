На днях олимпийскую чемпионку Татьяну Тотьмянину госпитализировали в онкоцентр. 37-летней фигуристке оперативно провели операцию. Об этом без утайки журналистам поведала ее пиар-агент Анастасия Драпеко. "Все хорошо, она чувствует себя замечательно", - сообщила представительница фигуристки.

Как сообщает Day.Az, Татьяне сделали лапароскопию и удалили желчный пузырь, в котором появилось новообразование. По данным СМИ, ткани уже отправлены на анализ: в скором времени врачи выяснят, доброкачественная была опухоль или нет. В соответствии с этим будут предприняты меры.

Поклонники сильно переживали за состояние здоровья фигуристки и прислали ей сотни сообщений поддержки. Вечером 15 октября на связь вышел Алексей Ягудин, супруг Татьяны Тотьмяниной, и рассказал о ее состоянии.

"Нам скрывать нечего. Говорим, как есть, чтобы не было слухов и домыслов. Спасибо за внимание и за поддержку. Все прошло хорошо, любимая Джульетта отдыхает и восстанавливается", - объявил Ягудин.

Алексей Ягудин поведал, что в скором времени его супруга вернется на лед и продолжит радовать зрителей своим мастерством фигурного катания.

Н. Гасымова

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