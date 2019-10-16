Всего одно фото Дженнифер Энистон взорвало Instagram - за пол дня оно набрало почти 8 миллионов лайков. Актриса решила открыть страницу в соцсети - ее первой публикацией стало селфи с "Друзьями", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Впервые за долгое время все шестеро актеров культового сериала вновь собрались вместе - и фанаты отблагодарили по полной. На аккаунт актрисы подписались более пяти миллионов пользователей - в том числе, почти вся голливудская тусовка.

Фото вызвало массу слухов о возобновлении сериала - разговоры о сиквеле идут постоянно. Тизер выпустили еще в прошлом году.

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