https://news.day.az/showbiz/1166491.html У Тимати родился сын
У Тимати родился сын
Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Тимати также написал имя ребенка.
"Юнусов Ратмир Тимурович / 16.10.19 г.Москва", - написал исполнитель.
У Тимати уже есть дочь Алиса от первого брака с моделью Аленой Шишковой.
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