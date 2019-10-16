Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.

Тимати также написал имя ребенка.

"Юнусов Ратмир Тимурович / 16.10.19 г.Москва", - написал исполнитель.

У Тимати уже есть дочь Алиса от первого брака с моделью Аленой Шишковой.

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