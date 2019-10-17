Как известно с информации СМИ, российскую актрису Анастасию Заворотнюк и звезду сериала "Моя прекрасная няня" перевели из клиники в реабилитационный центр, так как медики посчитали дальнейшее лечение бессмысленным.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua, в прессе появились новые детали лечения Анастасии Заворотнюк. Близкий друг семьи уверяет, что актриса чувствует себя не так плохо, как об этом пишут таблоиды. Более того, сейчас активно ведется реабилитация Анастасии, в том числе и с помощью водных процедур.

Также аноним добавил, что две перенесенные в сентябре операции дали свои плоды и сейчас у Анастасии Заворотнюк появились огромные шансы на полное восстановление.

Н. Гасымова

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