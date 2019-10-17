Вчера рэпер Тимати и его девушка Анастасия Решетова стали родителями. Как сообщает Day.Az, музыкант поделился на своей странице в Instagram трогательными фотографиями с новорожденным сыном, которого назвали Ратмир.

Вероятно, это имя было выбрано не случайно - именно так звали лучшего друга Тимати, музыканта Ратмира Шишкова, который трагически погиб в 2007 году.

Данные фотографии умилили пользователей соцсети, которые осыпали пару поздравлениями.

Н. Гасымова

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