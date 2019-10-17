https://news.day.az/showbiz/1166687.html Энрике Иглесиас умилил подписчиков новым видео с двойняшками - ВИДЕО
Энрике Иглесиас умилил подписчиков новым видео с двойняшками - ВИДЕО
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в конце 2017 года впервые стали родителями. У них родилось сразу двое детей - мальчик Николас и девочка Люси. Пара души не чает в детях. И если раньше Энрике и Анна скрывали свою семейную жизнь от посторонних глаз, то теперь они с удовольствием показывают двойняшек в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на letidor.ru.
Так, вчера Энрике поделился забавным видео с дочкой и сыном. Он показал, как веселит ребят, делая вид, будто их прикосновения бьют его током. Малыши смеются - игра им нравится.
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