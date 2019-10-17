Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в конце 2017 года впервые стали родителями. У них родилось сразу двое детей - мальчик Николас и девочка Люси. Пара души не чает в детях. И если раньше Энрике и Анна скрывали свою семейную жизнь от посторонних глаз, то теперь они с удовольствием показывают двойняшек в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на letidor.ru.

Так, вчера Энрике поделился забавным видео с дочкой и сыном. Он показал, как веселит ребят, делая вид, будто их прикосновения бьют его током. Малыши смеются - игра им нравится.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!