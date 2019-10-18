Дженнифер Лоуренс выходит замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс активно готовится к свадьбе. Торжество состоится в эту субботу, 19 октября.
Как сообщает Day.Az, свадьба состоится в роскошном месте в Род-Айленде (США), а организатором торжества стал известный звездный event-менеджер Марк Сид.
В СМИ просочились и подробности свадебной церемонии. Дженнифер Лоуренс и Кук Марони будут угощать гостей деликатесами и фирменными алкогольными коктейлями на основе джина и бурбона. Среди закусок на торжестве будут представлены: лепешки из сладкого картофеля, брюссельская капуста с вялеными яичными желтками, копченая свинина с соусом из маринованных яблок и соленая треска.
Также будущие супруги подготовили для гостей необычные десерты: приготовленный на огне хлебный пудинг с шоколадом, соленой карамелью и свежими яблоками, а также оладьи с ликером, сахаром и корицей.
Интересным оказался и wish-лист подарков. Молодожены хотели бы получить - набор для приготовления фондю на 11 персон, робот-пылесос, косметичку, универсальный адаптер-переходник, большой автомобильный холодильник, камеру GoPro, беспроводную колонку Marshall и прочее.
Н. Гасымова
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