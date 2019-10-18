Популярная певица Светлана Лобода уже давно подогревает слухи о романе с солистом группы Rammstein. Свое 37-летие она провела в компании Тилля Линдеманна, который специально прилетел на праздник в Россию.

Как сообщает Day.Az, сегодня, 18 октября, Лобода отмечает свой день рождения, который начала праздновать уже ночью и устроила вечеринку "только для своих": близкие друзья, продюсеры, коллеги по работе и, разумеется, дочь Евангелина а так же Тилль Линдеманн. По столь торжественному случаю солист группы Rammstein прилетел в Санкт-Петербург (где Лобода давала концерт) и провел вечер с именинницей.

Светлана выложила в свой Инстаграм совместное фото с гостями вечера, на котором уютно расположилась рядом с Тиллем. Одно это могло спровоцировать очередную волну слухов об отношениях артистов, но на этот раз Лобода пошла дальше. На снимке певица держит немецкого солиста за руку.

По этой причине в комментариях к посту началась оживленная дискуссия. Многие отметили, что звезды отлично смотрятся вместе и даже рассмотрели "помолвочное" кольцо на безымянном пальце правой руки Лободы. Впрочем, скорее всего, это обычное украшение.

Н. Гасымова

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