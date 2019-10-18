https://news.day.az/showbiz/1167153.html Стала известна судьба автомобиля, от которого отказалась Роза Зяргярли на "Maşın-şou"
Стала известна судьба автомобиля, от которого отказалась Роза Зяргярли на "Maşın-şou"
Автомобиль, от которого отказалась Роза Зяргярли в предудыщем "Maşın" реалити-шоу, продан.
Как передает Day.Az, об этом сказал Мурад Дадашев в прямом эфире на телеканале ATV .
По его словам, MGP (M Group Production) продала автомобиль и, добавив еще средства к полученной сумму, оснастила для Федерацию инвалидов Карабахской войны современным автобусом.
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