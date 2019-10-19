https://news.day.az/showbiz/1167155.html Назван победитель реалити-шоу "Maşın"
Назван победитель реалити-шоу "Maşın"
Завершился очередной сезон реалити-шоу "Maşın" на телеканале ATV. Сезон проходил под названием "Маскарад".
Как передает Day.Az, победителем стала телеведущая Суна Кязымоглу. Имя назвал Мурад Дадашев в прямом эфире.
Напомним, что за автомобиль "Opel İNSİGNİA" боролись 18 участников и лишь трое - певец Рамал Исрафилов, а также ведущие Лала Мустафаева и Суна Кязымоглу прошли в финал.
После того, как Рамал покинул игру, нарушив правила, в финале впервые остались две женщины, одна из которых днем убрала руку от машины.
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