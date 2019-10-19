Американская актриса Наоми Харрис может исполнить роль в фильме "Веном 2". Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что актриса может исполнить роль злодейки Визг.

Уточняется, что представители Харрис ведут переговоры со студией Sony об утверждении актрисы на роль.

Главную роль - персонажа Эдди Брока, чье тело захватил симбиот-инопланетянин Веном - исполнит актер Том Харди. В фильме также примет участие Вуди Харрельсон.

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