Натали Портман вступила в полемику с режиссерами Мартином Скорсезе и Фрэнсисом Фордом Копполой по поводу проектов студии Marvel, сообщает Hollywood Reporter.

"Я думаю, что все фильмы имеют право на существование, - заявила она в интервью изданию. - Творить можно разными способами".

"Я думаю, что проекты киновселенной так популярны, потому что они действительно развлекают, а людям это нужно, они хотят отвлечься от работы и жизненных трудностей", - добавила актриса.

Сейчас Портман готовится к съемкам в картине "Тор: Любовь и Гром", где сыграет главную роль.