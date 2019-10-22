https://news.day.az/showbiz/1167947.html Натали Портман встала на защиту фильмов Marvel
Натали Портман встала на защиту фильмов Marvel
Натали Портман вступила в полемику с режиссерами Мартином Скорсезе и Фрэнсисом Фордом Копполой по поводу проектов студии Marvel, сообщает Hollywood Reporter.
"Я думаю, что все фильмы имеют право на существование, - заявила она в интервью изданию. - Творить можно разными способами".
По ее мнению, ленты Marvel предлагают зрителям способ бегства от ежедневной рутины, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Я думаю, что проекты киновселенной так популярны, потому что они действительно развлекают, а людям это нужно, они хотят отвлечься от работы и жизненных трудностей", - добавила актриса.
Сейчас Портман готовится к съемкам в картине "Тор: Любовь и Гром", где сыграет главную роль.
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