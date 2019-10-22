https://news.day.az/showbiz/1168013.html В Сети появились новые фото со свадьбы Джастина и Хейли Бибер - ФОТО
В Сети появились новые фото со свадьбы Джастина и Хейли Бибер - ФОТО
30 сентября Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу в Montage Palmetto Bluff в Южной Каролине. А вчера в Сети появились новые свадебные снимки пары. Также появился видеоролик с невестой в кружевном платье Вирджила Абло, креативного директора бренда Off-White.
Как сообщает Day.Az, семейное фото супругов, сделанное во время торжества, и естественные кадры с яхты, на которой пара вместе с друзьями отметила бракосочетание, вызвали восторг фанатов, которых тронули искренние чувства влюбленных.
Н. Гасымова
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