30 сентября Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу в Montage Palmetto Bluff в Южной Каролине. А вчера в Сети появились новые свадебные снимки пары. Также появился видеоролик с невестой в кружевном платье Вирджила Абло, креативного директора бренда Off-White.

Как сообщает Day.Az, семейное фото супругов, сделанное во время торжества, и естественные кадры с яхты, на которой пара вместе с друзьями отметила бракосочетание, вызвали восторг фанатов, которых тронули искренние чувства влюбленных.

Н. Гасымова

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