С корабля на бал - это в духе новоиспеченной мамы. Анастасия Решетова, похоже, привыкла к многозадачности, а потому с первых дней жизни Ратмира пытается соединить работу и материнство. Многих подобная эффективность настораживает.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Woman.ru, едва выписавшись из роддома, Анастасия Решетова первым делом отправилась на работу в свой салон красоты. Появление владелицы в InHypeBeautyZone было внезапным, но ожидаемым: в честь новоиспеченной мамы и ее наследника сотрудники салона украсили интерьер воздушными шарами, конфетти и даже записали видеопоздравление. Но в Сети многих смутило, что Решетова бросила новорожденного малыша и поехала по своим личным делам.

В комментариях к постам знаменитости в соцсетях то и дело звучали вопросы: "Неужели ей не хочется побыть с сыном?", "Она бросила Ратмира?". Но уже 21 октября вечером Анастасия ответила своим бдительным подписчикам.

Модель вновь оставила малыша и поехала за покупками. Свою инстаграм-историю Решетова сопроводила подписью: "Да не бросала я никого". Оказалось, вечером Анастасия отправилась за покупками "на часик" в детский магазин. Похоже, звездные родители не подготовились как следует к появлению в доме малыша.

Н. Гасымова

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!