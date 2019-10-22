Одна из самых красивых актрис итальянского кино Орнелла Мути не устает удивлять своих преданных поклонников не только новыми ролями и проектами, но и своими спортивными достижениями.

Как сообщает Day.Az, 64-летняя актриса часто делится на своей странице в Instagram фото и видео, на которых демонстрирует великолепную растяжку и чудеса акробатики. Добиться таких невероятных результатов, по признанию самой Орнеллы, ей помогает многолетнее увлечение йогой.

"Благодаря практикам, я стала более раскованной и смогла избавиться от стеснительности", - призналась недавно журналистам 64-летняя Орнелла Мути, которая, как выяснилось, в молодости мечтала быть спортсменкой.

Н. Гасымова

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