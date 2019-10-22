Известная американская рэп-исполнительница Ники Минаж, которая недавно заявила об уходе со сцены, вышла замуж за рэпера Кеннет Петти.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua, еще в июне этого года в прямом эфире шоу Queen Radio Ники рассказала о предстоящей свадьбе и заявила, что всегда мечтала стать счастливой женой. О том, что певица распрощалась с холостяцкой жизнью, артистка рассказала поклонникам на своей странице в Instagram.

Ники Минаж опубликовала ролик, показав чашки с надписями "мистер" и "миссис", а также белую кепку с надписью "невеста". Также новоиспеченная жена призналась, что теперь она - Оника Таня Мараж-Петти.

Пока никаких подробностей свадебной церемонии нет, но исходя из подписи к видео, влюбленные поженились 21 октября.

Напомним, Кеннет Петти был приговорен к 10 годам в тюрьме за убийство, совершенное в 2002 году. Он был досрочно освобожден после того, как отсидел 7 лет. В 1995 году Кеннета обвинили в изнасиловании 16-летней девушки. Тогда его приговорили к лишению свободы сроком от 18 до 54 месяцев.

Н. Гасымова

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