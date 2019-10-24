https://news.day.az/showbiz/1168731.html Айгюн Кязимова открывает отель в Германии?
Айгюн Кязимова открывает отель в Германии?
Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова открывает отель в Германии.
Как сообщает Day.Az, в СМИ распространилась информация, что певица переделала подаренную ей 2 года назад виллу в бутик-отель, который будет функционировать под названием "Айгюн".
Добавим, что в беседе с Qafqazinfo.az народная артистка, комментируя данные слухи, сообщила, что у нее нет такой недвижимости.
Н. Гасымова
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