Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова открывает отель в Германии.

Как сообщает Day.Az, в СМИ распространилась информация, что певица переделала подаренную ей 2 года назад виллу в бутик-отель, который будет функционировать под названием "Айгюн".

Добавим, что в беседе с Qafqazinfo.az народная артистка, комментируя данные слухи, сообщила, что у нее нет такой недвижимости.

Н. Гасымова

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