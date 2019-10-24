Любовь армян к азербайджанской музыке известна с давних времен, жемчужины нашей музыкальной культуры исполнялись на свадьбах и разных торжествах в Армении. Широко известно множество фактов плагиата и откровенного воровства армянами азербайджанских мотивов, танцев, музыкальных произведений. Вот и неудивительно, что даже в топах iTunes в Армении - исполнители-азербайджанцы.

Так, вчера азербайджанские исполнители, добившиеся успеха в странах СНГ, оказались лидерами в топ-100 армянского iTunes.

Как сообщает Day.Az, рейтинг самых популярных песен по версии iTunes в Армении возглавили азербайджанские певцы. На первой позиции в топ-100 армянского iTunes - дуэт Navai и Bahh Tee - песня "Не приму и даром", выпущенная 11 октября и ставшая абсолютным хитом в странах СНГ, в том числе и в Армении. На третьей строчке же - певец Jony и его новый сингл "Комета", презентованный в середине сентября.

Примечательно, что эти же песни лидируют в iTunes как в России, так и в Азербайджане.

Н. Гасымова

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