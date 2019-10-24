https://news.day.az/showbiz/1168782.html Надежда Бабкина изменилась до неузнаваемости - ФОТО
Надежда Бабкина изменилась до неузнаваемости - ФОТО
На днях народная артистка России Надежда Бабкина разместила новый снимок в Instagram и поразила поклонников невероятным преображением.
Как сообщает Day.Az, на фото, сделанном в московском салоне красоты, певица предстала в совершенно новом образе. 69-летняя артистка восхитила подписчиков новой прической с объемными локонами, которая сделала ее абсолютно непохожей на себя.
Подписчики звезды не сразу узнали ее, но осыпали ее восхищенными комментариями.
Н. Гасымова
15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре