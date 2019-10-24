На днях народная артистка России Надежда Бабкина разместила новый снимок в Instagram и поразила поклонников невероятным преображением.

Как сообщает Day.Az, на фото, сделанном в московском салоне красоты, певица предстала в совершенно новом образе. 69-летняя артистка восхитила подписчиков новой прической с объемными локонами, которая сделала ее абсолютно непохожей на себя.

Подписчики звезды не сразу узнали ее, но осыпали ее восхищенными комментариями.

Н. Гасымова

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