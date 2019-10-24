https://news.day.az/showbiz/1168995.html Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров
Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров
Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В клипе "Она решила сдаться" Ревва переосмысляет историю отношений Алладина и принцессы Жасмин. Алладина играет сам Ревва, Джина - его коллега Михаил Галустян, Жасмин - звезда шоу "Холостяк" Наталья Горожанова. "В прошлый раз красавица-золушка "до порога довела, а любви не дала". В этот раз - она решила сдаться и ответить - да!" - анонсирован клип на странице Реввы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре