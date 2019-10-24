Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В клипе "Она решила сдаться" Ревва переосмысляет историю отношений Алладина и принцессы Жасмин. Алладина играет сам Ревва, Джина - его коллега Михаил Галустян, Жасмин - звезда шоу "Холостяк" Наталья Горожанова. "В прошлый раз красавица-золушка "до порога довела, а любви не дала". В этот раз - она решила сдаться и ответить - да!" - анонсирован клип на странице Реввы.

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