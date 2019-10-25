Эминема вызвали на допрос из-за песен с угрозами в адрес Трампа
Американская секретная служба допросила рэпера Эминема (Eminem) из-за якобы угроз в его треках в адрес главы США Дональда Трампа и его дочери Иванки.
Об этом сообщает BuzzFeed, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, рэпер "угрожал лицам, находящимся под защитой". В частности, угрозы могли быть в строчках Эминема, которые он зачитал в рамках церемонии "BET Hip Hop Awards" в 2017 году. Тогда он назвал Трампа "камикадзе, который, возможно, вызовет ядерный холокост".
Кроме того, угрозы в адрес Иванки Трамп были зафиксированы в песне под названием Revival.
Стоит отметить, что в секретной службе отказались комментировать информацию о допросе рэпера.
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