Американская секретная служба допросила рэпера Эминема (Eminem) из-за якобы угроз в его треках в адрес главы США Дональда Трампа и его дочери Иванки.

Об этом сообщает BuzzFeed, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, рэпер "угрожал лицам, находящимся под защитой". В частности, угрозы могли быть в строчках Эминема, которые он зачитал в рамках церемонии "BET Hip Hop Awards" в 2017 году. Тогда он назвал Трампа "камикадзе, который, возможно, вызовет ядерный холокост".

Кроме того, угрозы в адрес Иванки Трамп были зафиксированы в песне под названием Revival.

Стоит отметить, что в секретной службе отказались комментировать информацию о допросе рэпера.

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