27-летняя Селена Гомес проявила удивительное благородство. Американская певица призвала фанатов прекратить травлю жены своего экс-бойфренда 22-летней Хейли Бибер.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Cosmo.ru, на днях певица выпустила трогательную балладу о несчастной любви. Поклонники звезды решили, что песня автобиографична и посвящена ее драматичному роману с Джастином Бибером. Супруга артиста Хейли Бибер в тот же день показала скрин своего Ipod, в котором слушала песню с говорящим названием "Я тебя убью". Фанаты Гомес стали писать Хейли сообщения с угрозами. По их мнению, этой фотографией она хотела передать "послание" Гомес.

Селена не стала молча наблюдать за сложившейся ситуацией и обратилась к своим подписчикам. Американская певица призвала их быть благоразумными и не опускаться до оскорблений. Звезда подчеркнула, что женщины должны поддерживать друг друга.

"Я очень вас прошу - прекратите ее унижать. Нельзя допускать такого отношения к другому человеку. В основе моей музыки - любовь, и я хочу, чтобы она вдохновляла вас на хорошие поступки. Мне неприятно, что женщины обижают друг друга. Пожалуйста, не разжигайте ненависть там, где ей нет места", - сказала Гомес.

Поклонники артистки поддержали ее слова. Многие признались, что она поступила благородно и не позволяет личным обидам влиять на жизнь других людей.

Н. Гасымова

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