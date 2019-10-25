41-летняя Ани Лорак обрадовала поклонников новым снимков, сделанным у себя дома. Звезда позировала с охапкой полевых цветов и выглядела очень счастливой.

Как сообщает Day.Az, певица устроила небольшую фотосессию в личных апартаментах. Ани Лорак примерила нежный образ белого цвета и предпочла умеренный макияж. Певица улыбалась в камеру, держа в руках букет полевых цветов с одной белой розой.

Ани Лорак оставила нежное послание для своих поклонников. "Пусть любовь согревает в холодное время", - пожелала она.

Подписчики с восторгом оценили фотографию любимой певицы. Многие заметили, что звезда выглядит счастливой. Они предположили, что этому поспособствовали ее новые романтические отношения.

Добавим, что еще одним милым снимком поделился друг Ани, украинский клипмейкер Алан Бадоев. Последние пять дней они работали над созданием нового клипа Ани на песню "Мы нарушаем". Съемки проходили на Сицилии.

В кадре Алан обнимает Каролину на берегу Средиземного моря. Обе звезды одеты в белую одежду. Лорак дополнила образ светлыми серьгами. "Такой счастливой и нежной я не видел эту красотку никогда. Мы очень старались запечатлеть этот момент свечения", - признался режиссер.

Эта фотография также вызвала бурную реакцию среди поклонников певицы.

Н. Гасымова

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