Певица показала свою гимнастическую тренировку для которой выбрала очень короткие шорты и топ, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Известная певица Бритни Спирс похвасталась своими гимнастическими способностями, продемонстрировав сальто назад. Ролик своей тренировки звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На кадрах видно, как 37-летняя Спирс занимается со своим тренером. Для гимнастики певица выбрала короткие синие шорты в клетку и неоново-желтый топ.

Певица показывает поддержки с тренером и несколько раз демонстрирует сальто назад.

В комментарии звезда написала, что так тренер помогает ей расслабить мышцы спины. Также Спирс сообщила, что уже ровно год занимается гимнастикой.

Ролик собрал более полутора миллионов просмотров за день.

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