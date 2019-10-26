В апреле этого года Адель ошарашила своих поклонников, расставшись с мужем и отцом ее ребенка Саймоном Конекки. Разошлись тихо и спокойно, на публику сор из избы не выносили. Так бы мы и гадали, что же послужило причиной разлада, если бы не инсайдеры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Woman.ru, анонимный источник, близкий к певице, сообщил, что между ней и супругом просто угасла страсть.

"Со временем их отношения стали скорее дружескими, чем романтическими. Они оба расстроены и разочарованы, но их любовь превратилась в дружбу, и это нельзя изменить", - поведал аноним.

Певица после расставания взялась за себя и решила похудеть во что бы то ни стало. В июне СМИ сообщали, что Адель скинула уже 10 килограммов благодаря правильному питанию и занятиям спортом. Звезда выбрала пилатес и не прогадала.

Прошло три месяца, и 10 килограммов, кажется, превратились во все 20! Папарацци смогли сфотографировать Адель во время вечеринки в честь дня рождения Дрейка в Голливуде. Артистка, стоит признать, никогда не выглядела роскошнее: у нее появилась талия, исчезли второй подбородок и опухлость.

Добавим, что в Instagram звезда тоже поделилась снимком с вечеринки, подписав его: "Раньше плакала, теперь потею". На нем видно, что Адель уменьшилась в размерах чуть ли не в два раза.

Н. Гасымова

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