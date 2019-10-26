Фильм режиссера Тодда Филлипса "Джокер" стал самым кассовым фильмом с R-рейтингом за все время. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сумма мирового кассового сбора триллера составила более $788 млн при бюджете в $55 млн.

Таким образом, "Джокер" опередил предыдущего лидера рейтинга - основанный на комиксах фильм "Дэдпул". Он заработал $783 млн.

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