https://news.day.az/showbiz/1169632.html «Джокер» обогнал «Дэдпул» как самый кассовый фильм с R-рейтингом
«Джокер» обогнал «Дэдпул» как самый кассовый фильм с R-рейтингом
Фильм режиссера Тодда Филлипса "Джокер" стал самым кассовым фильмом с R-рейтингом за все время. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сумма мирового кассового сбора триллера составила более $788 млн при бюджете в $55 млн.
Таким образом, "Джокер" опередил предыдущего лидера рейтинга - основанный на комиксах фильм "Дэдпул". Он заработал $783 млн.
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