Американский актер Хоакин Феникс в интервью изданию Collider рассказал, что одну из сцен, которая ему нравилась, вырезали, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В фильме была сцена, которую я считал одной из лучших. Это, когда мы с Рэндаллом (коллега Артура Флека, - Прим.ред.) идем по лестнице к офисам "Ха-Ха", после того, как я нарисовал устрашающий знак на стекле. Но потом Тодд сказал мне: "Мы ее вырезали". Я подумал: "Как? Почему?". Но позже понял, что это надо было сделать. Вы можете считать некоторые сцены отличными, но фильм - это их совокупность, которая должна последовательно рассказывать историю", - прокомментировал Феникс.

При первоначальном монтаже, фильм получился на 30 минут длиннее, чем было нужно, поэтому пришлось убрать несколько эпизодов.

"Я ненавижу удалять сцены, но если это делаю, то обязательно по какой-то причине. Фильм вышел на экран именно в том виде, в котором должен был. Поэтому я против того, чтобы потом куда-то добавлять вырезанные эпизоды", - объяснил Филлипс.

В мировой прокат "Джокер" вышел 31 августа.

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