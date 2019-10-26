В Удмуртии в возрасте 83 лет умерла солистка "Бурановских бабушек" Наталья Пугачева. Об этом на своей странице в Twitter написал глава республики Александр Бречалов.

В связи с утратой руководитель региона выразил соболезнования родным и близким Пугачевой. 28 октября ей исполнилось бы 84 года. О дате и месте похорон не сообщается.

Как рассказала РЕН ТВ художественный руководитель коллектива Ольга Туктарева, Пугачева умерла после продолжительной болезни. По ее словам, солистка не выступала последние полгода.

Наталью Пугачеву называли самой милой из "Бурановских бабушек".

Российский музыкальный фольклорный ансамбль из села Бураново Малопургинского района Удмуртии был создан 15 лет назад. В 2009 году "Бурановские бабушки" подписали контракт с продюсером Ксенией Рубцовой, которая запатентовала права на этот бренд. Коллектив представлял Россию на конкурсе песни "Евровидение-2012" в Баку и занял второе место. В 2014 году стало известно о смерти еще одной "Бурановской бабушки" Елизаветы Зарбатовой.

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