Тейлор Свифт вместе с легендарным композитором Эндрю Ллойд Уэббером написали песню для экранизации шоу "Кошки". Об этом сообщает Guardian, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Американская певица стала автором текста для композиции Beautiful Ghosts, а Уэббер - мелодии.

В фильме ее споют балерина Франческа Хейворд, которая играет главную роль кошки Виктории, и Джуди Денч (старый кот Дьютерономи).

В исполнении Тейлор Свифт (кошка Бомбалурина) песня будет звучать в финальных титрах.

Создание новой композиции означает, что фильм может претендовать на "Оскар" в категории "лучшая песня". У Уэббера эта премия уже есть (за картину "Эвита" (1996), музыку к которой он написал в соавторстве с Тимом Райсом), а у Свифт - пока нет.

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