https://news.day.az/showbiz/1169818.html Названа дата выхода фильма о «Томе и Джерри»
Названа дата выхода фильма о «Томе и Джерри»
Стала известна новая дата выхода полнометражного фильма о "Томе и Джерри" от студии Warner Bros. Об этом сообщает THR, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что ленту планируют выпустить к 23 декабря 2020 года.
Так ранее датой премьеры полнометражного фильма считался апрель 2021 года.
По сюжету фильма Том живет в отеле в Нью-Йорке, одна из работниц которого просит его избавиться от Джерри. В картине снимутся Хлоя Морец, Майкл Пенья, Кен Джонг и другие.
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