Певец Стас Пьеха в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ рассказал, что в возрасте 34 лет попал в больницу с инфарктом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Он уточнил, что это случилось во время гастролей на фоне употребления медикаментов, алкоголя и "всякого разного".



В тот день певец почувствовал себя плохо и сам поставил себе капельницу, однако его состояние ухудшалось. После прилета в Москву артиста госпитализировали.

"С того момента я стал понимать, что все мои проблемы, все эти диагнозы, заболевания, оправдания связаны лишь с тем, что зависимый человек, который никогда от зависимости не выздоравливал, что мне нужно заниматься выздоровлением от зависимости", - рассказал певец.

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