Солистка "Бурановских бабушек" Наталья Пугачева скончалась из-за онкологии.

Об этом сообщила директор коллектива Ксения Рубцова, пишет издание "360", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Рубцовой, женщина много гастролировала и начала резко худеть. Во время обследования в Ижевске у нее обнаружили опухоль ЖКТ, а в онкоцентре Блохина в Москве ей сделали операцию, которая прошла успешно, и в течении шести лет с Пугачевой все было хорошо. Однако в июне этого года случился рецидив.

О смерти Натальи Пугачевой, которую назвали самой милой из "Бурановских бабушек", на своей странице в Twitter 26 октября сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. 28 октября ей исполнилось бы 84 года.

Российский музыкальный фольклорный ансамбль из села Бураново Малопургинского района Удмуртии был создан 15 лет назад. В 2009 году "Бурановские бабушки" подписали контракт с продюсером Ксенией Рубцовой, которая запатентовала права на этот бренд. Коллектив представлял Россию на конкурсе песни "Евровидение-2012" в Баку и занял второе место.

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