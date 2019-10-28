В марте Дженнифер Лопес объявила, что выходит замуж за Алекса Родригеса.

Как сообщает Day.Az, сейчас пара планирует грандиозную свадьбу. На торжество они пригласят около 500 гостей. И хотя давно известно, что на свадьбе Лопес будут присутствовать Бритни Спирс и ее бойфренд, Питбуль и многие другие, артистка все же старается держать в тайне главные подробности важного дня.

Согласно данным СМИ, свадьба Дженнифер и Алекса пройдет в Майами. Невеста заказала торт из 10 ярусов с живыми цветами, а также фейерверк над океаном.

Кроме того, исполнительница хочет взять фамилию своего мужа.

Н. Гасымова

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