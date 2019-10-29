Шоураннеры сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс не будут снимать новые "Звездные войны" компании Disney, передает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бениофф и Уайсс заявили, что любят "Звездные войны", однако сейчас у них чересчур загруженный график. По словам президента Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, в компании надеются на сотрудничество с шоураннерами "Игры престолов" в будущем, когда они смогут найти время для "Звездных войн".

Новая трилогия "Звездные войны" должна начать выходить в 2022 году.

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