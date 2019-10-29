Народный артист России Филипп Киркоров сегодня вместе со своими детьми - дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином-Кристином - прилетел в Баку, чтобы уже завтра представить здесь свое грандиозное шоу "#ЦветНастроения. Я+R".

"Здравствуй, Баку! Здравствуй, Азербайджан! ". Этими словами на нашей земле поприветствовал журналистов Филипп Киркоров.

Как сообщает Day.Az, 30 и 31 октября Филипп Киркоров выступит с новой сольной концертной программой в столице Азербайджана. В Бакинском конгресс-центре Ф.Киркоров представит свое новое концертное live-шоу - "#ЦветНастроения. Я+R", в котором задействованы уникальная сцена-трансформер, фантастические лифты, сотни костюмов, 80 участников и экраны с 3D-графикой.

Старые и новые хиты в программе звучат по-новому, а хит этого масштабного яркого шоу - "Цвет настроения синий" - станет главной гарантией хорошего настроения поклонников певца, пришедших на концерт.

Ф.Агаларова

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