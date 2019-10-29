Как мы уже сообщали, народный артист России Филипп Киркоров сегодня вместе со своими детьми - дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином-Кристином - прилетел в Баку, чтобы уже завтра представить здесь свое грандиозное шоу "#ЦветНастроения. Я+R".

"Здравствуй, Баку! Здравствуй, Азербайджан! ". Этими словами на нашей земле поприветствовал журналистов Филипп Киркоров.

Кроме того, популярный певец, судя по его Инстаграм, читает Day.Az. Певец выложил для своих 3,6 миллиона подписчиков видео, в котором читает заметку о своем приезде в Азербайджан на нашем сайте.



Желаем Филиппу отличного отдыха в Баку и успешного шоу!





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