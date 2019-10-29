https://news.day.az/showbiz/1170634.html Филипп Киркоров показал своим подписчикам, как читает Day.Az - ФОТО - ВИДЕО
Кроме того, популярный певец, судя по его Инстаграм, читает Day.Az. Певец выложил для своих 3,6 миллиона подписчиков видео, в котором читает заметку о своем приезде в Азербайджан на нашем сайте.
Филипп Киркоров показал своим подписчикам, как читает Day.Az - ФОТО - ВИДЕО
Как мы уже сообщали, народный артист России Филипп Киркоров сегодня вместе со своими детьми - дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином-Кристином - прилетел в Баку, чтобы уже завтра представить здесь свое грандиозное шоу "#ЦветНастроения. Я+R".
"Здравствуй, Баку! Здравствуй, Азербайджан! ". Этими словами на нашей земле поприветствовал журналистов Филипп Киркоров.
Кроме того, популярный певец, судя по его Инстаграм, читает Day.Az. Певец выложил для своих 3,6 миллиона подписчиков видео, в котором читает заметку о своем приезде в Азербайджан на нашем сайте.
Желаем Филиппу отличного отдыха в Баку и успешного шоу!
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