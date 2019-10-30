Легендарный актер Арнольд Шварценеггер был экстренно эвакуирован из своего дома в Калифорнии из-за угрозы пожаров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua, в Калифорнии стихия уничтожила около сотни строений, 80 тысяч домов находятся в опасной зоне. Пожары подбираются к Лос-Анджелесу со стороны Беверли-Хиллз. В ночь на понедельник власти объявили эвакуацию района Брентвуд, где находятся имения знаменитостей. О том, что Арнольду Шварценеггеру пришлось покинуть свой дом, актер рассказал поклонникам на странице в Twitter.

"Нас эвакуировали в 3:30 утра. Когда ты находишься в опасной зоне, нет времени медлить, нужно убираться оттуда как можно быстрее", - написал актер, поблагодарив пожарных за быструю реакцию и помощь.

Где сейчас находится голливудская знаменитость и когда сможет вернуться домой, пока неизвестно.

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