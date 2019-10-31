Forbes выложил ежегодный рейтинг знаменитостей, которые получают большие деньги после своей кончины

Отмечается, что в списке появились два новичка. Всего в рейтинге 13 знаменитостей, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как стало известно, в этом году его также возглавляет Майкл Джексон с доходом в $60 млн.

Однако в обновленном рейтинге впервые появилась Уитни Хьюстон. Она расположилась на 12-ой строчке. Доход певицы за прошедший год составил $9,5 млн.

При этом уточняется, что доходы 13 мертвых знаменитостей почти не изменились. Они практически такие же, как и год назад.

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