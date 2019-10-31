https://news.day.az/showbiz/1171002.html Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд
Forbes выложил ежегодный рейтинг знаменитостей, которые получают большие деньги после своей кончины
Отмечается, что в списке появились два новичка. Всего в рейтинге 13 знаменитостей, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Как стало известно, в этом году его также возглавляет Майкл Джексон с доходом в $60 млн.
Однако в обновленном рейтинге впервые появилась Уитни Хьюстон. Она расположилась на 12-ой строчке. Доход певицы за прошедший год составил $9,5 млн.
При этом уточняется, что доходы 13 мертвых знаменитостей почти не изменились. Они практически такие же, как и год назад.
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