https://news.day.az/showbiz/1171127.html Мурад Дадашов больше не будет ведущим реалити-шоу "Maşın"
Мурад Дадашов больше не будет ведущим реалити-шоу "Maşın"
Народный артист Азербайджана Мурад Дадашов больше не будет ведущим реалити-шоу "Maşın".
Как сообщает Day.Az, Мурад Дадашов решил завершить шоу на самом пике популярности. Шоумен в 2020 году представит зрителям новые проекты, которые будет вести на телевидении, так как не хочет остаться в памяти зрителей лишь как ведущий реалити-шоу "Maşın".
Н. Гасымова
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