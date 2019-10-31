Народный артист Азербайджана Мурад Дадашов больше не будет ведущим реалити-шоу "Maşın".

Как сообщает Day.Az, Мурад Дадашов решил завершить шоу на самом пике популярности. Шоумен в 2020 году представит зрителям новые проекты, которые будет вести на телевидении, так как не хочет остаться в памяти зрителей лишь как ведущий реалити-шоу "Maşın".

Н. Гасымова

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