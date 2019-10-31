Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на источник из окружения пары, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что Джиган рассказал об этом в компании друзей, посредством которых информация попала в СМИ.

Источник сообщил, что сейчас Самойлова находится на раннем сроке беременности.

У пары уже есть три дочки: Ариела, Лея и Майя.

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