https://news.day.az/showbiz/1171326.html Джиган с женой ждут четвертого ребенка
Джиган с женой ждут четвертого ребенка
Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на источник из окружения пары, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Уточняется, что Джиган рассказал об этом в компании друзей, посредством которых информация попала в СМИ.
Источник сообщил, что сейчас Самойлова находится на раннем сроке беременности.
У пары уже есть три дочки: Ариела, Лея и Майя.
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