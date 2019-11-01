Известный турецкий рэпер Ceza выступит в Баку с сольным концертом.

Как сообщает Day.Az, концерт состоится 21 декабря в Электра Ивентс Холл.

Уверены, что концерт соберет аншлаг, так как выступления звезды в столице ждали многие.

Отметим, что Билгин Озчалкан (так на самом деле зовут рэпера) признан самым быстрым по речитативу рэпером: 1267 слов за 158 секунд (8 слов в секунду) в треке Holocaust.

Н. Гасымова

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın