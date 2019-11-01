https://news.day.az/showbiz/1171427.html Самый быстрый рэпер выступит в Баку - ФОТО
Самый быстрый рэпер выступит в Баку - ФОТО
Известный турецкий рэпер Ceza выступит в Баку с сольным концертом.
Как сообщает Day.Az, концерт состоится 21 декабря в Электра Ивентс Холл.
Уверены, что концерт соберет аншлаг, так как выступления звезды в столице ждали многие.
Отметим, что Билгин Озчалкан (так на самом деле зовут рэпера) признан самым быстрым по речитативу рэпером: 1267 слов за 158 секунд (8 слов в секунду) в треке Holocaust.
Н. Гасымова
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