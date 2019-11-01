https://news.day.az/showbiz/1171483.html Валерий Меладзе даст концерт в Баку
Валерий Меладзе даст концерт в Баку
26 апреля 2020 года Валерий Меладзе выступит в Баку с сольным концертом.
Как сообщает Day.Az, концерт состоится в Бакинском Конгресс-центре.
Напомним, что последний раз известный исполнитель, заслуженный артист России выступал в столице Азербайджана в рамках фестиваля "ЖАРА-2018".
Н. Гасымова
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