Дочь Деми Мур Таллула Уиллис рассказала, как менялось поведение матери, когда та употребляла наркотики, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как заявила девушка на шоу Red Table Talk на фейсбуке, Мур пыталась бороться с зависимостью, но несколько раз срывалась. По словам Таллулы, это было очень тяжелое время для Деми и ее семьи.

"Как будто солнце зашло и появился монстр", - сказала дочь актрисы.

Она отметила, что в такие периоды поведение матери становилось странным: менялась манера речи, бегали глаза, она становилась более жестокой и агрессивной.

"Это было неприятно и странно", - согласилась с сестрой вторая дочь Мур Румер.

Таллула рассказала, что зависимость матери ее очень расстраивала. Ей приходилось общаться с Мур, как с ребенком.

"Это была не та мама, с которой мы выросли", - добавила она.

В 2019 году Деми Мур опубликовала мемуары Inside Out ("Наизнанку"), в которых рассказала о борьбе с алкоголизмом и наркозависимостью.



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